PlayStation Now a 1080p, aggiornamento per lo streaming in arrivo

PlayStation Now effettuerà lo streaming dei giochi a 1080p, attraverso un aggiornamento del servizio che avverrà nel corso delle prossime settimane negli USA, in Canada, in Europa e in Giappone, lì dove la piattaforma è disponibile.

Si tratta di un'importante novità per PlayStation Now, che ad aprile 2021 ha visto l'arrivo nel proprio catalogo di titoli come Marvel's Avengers, Borderlands 3 e The Long Dark.

Il passaggio al Full HD era atteso da un gran numero di utenti, in particolare quelli che fruiscono dei contenuti di PS Now limitandosi allo streaming e non effettuano dunque il download dei giochi su console.

Il fatto di rimanere ancorati alla risoluzione di 720p veniva infatti visto come un limite importante, specie in confronto ad altre piattaforme streaming come Google Stadia, GeForce NOW e xCloud.

Purtroppo l'annuncio è per il momento avaro di dettagli: si parla del supporto ai 1080p per i "giochi compatibili" e di un rollout che potrebbe richiedere appunto alcune settimane.

Speriamo di potervi aggiornare al riguardo quanto prima.