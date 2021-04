Epic Games Store, i DLC di Idle Champions gratis la prossima settimana

Epic Games Store ha annunciato i contenuti per PC disponibili gratis la prossima settimana, a partire dal 29 aprile e fino al 6 maggio: si tratta di una serie di DLC per l'RPG free-to-play Idle Champions of the Forgotten Realms.

Vi ricordiamo naturalmente che da oggi è possibile scaricare Alien: Isolation e Hand of Fate 2, e il download dei due giochi rimarrà disponibile appunto per sette giorni.

Idle Champions, un artwork ufficiale.

Inizi con gli iconici personaggi di Dungeons & Dragons del calibro di Bruenor Battlehammer da Forgotten Realms di R.A. Salvatore o Jaheira da Baldur's Gate, per poi sbloccare ulteriori Campioni come Drizzt Do'urden, Farideh e Jim Darkmagic attraverso avventure ed eventi.

Il gioco assumerà una dimensione più profonda con ogni Campione che sbloccherai. Padroneggia la strategia delle formazioni per completare centinaia di avventure in un mondo fantasy basato sui libri ufficiali di D&D di Wizards of the Coast come Waterdeep: Il Furto dei Dragoni, Tomb of Annihilation e Curse of Strahd.

EFFETTUA L'ACCESSO LA PROSSIMA SETTIMANA: tutti i giocatori che effettueranno l'accesso a Idle Champions of the Forgotten Realms attraverso l'Epic Games Store tra le ore 17:00 di giovedì 29 aprile 2021 e le ore 17:00 di giovedì 6 maggio 2021 riceveranno il Pacchetto Campioni gloriosi di Epic!

Il Pacchetto Campioni gloriosi di Epic include: