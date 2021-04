PlayStation Now, aprile 2021

Parliamo dell'ambizioso tie-in a base action Marvel's Avengers , del folle e divertente looter shooter Borderlands 3 e dell'affascinante avventura The Long Dark , disponibili in streaming oppure scaricabili e installabili in locale da chi possiede una PS4 o una PS5.

PlayStation Now spinge di nuovo l'acceleratore ad aprile 2021 , con un aggiornamento caratterizzato in particolare da tre giochi molto interessanti, quasi tutti di recente pubblicazione, in un mix di produzioni tripla A ed esperienze indie di spessore.

Marvel's Avengers

Marvel's Avengers, la Vedova Nera durante le prime sequenze della campagna.

Marvel's Avengers (PS4, disponibile fino al 5 luglio 2021), il tanto chiacchierato e senz'altro controverso progetto realizzato da Crystal Dynamics, prova a sfruttare la licenza ufficiale degli Eroi più Potenti della Terra per coinvolgerci in una spettacolare avventura di stampo prettamente action, in cui poter vestire i panni di personaggi come Captain America, Iron Man, Thor, Hulk e la Vedova Nera, ma non solo.

È infatti la giovane Kamala Khan, Miss Marvel, la vera protagonista della campagna del gioco, che si svolge alcuni anni dopo un attentato terroristico che ha sconvolto la vita degli Avengers per sempre e in cui Captain America sembra aver perso la vita. La squadra si è sciolta, ma da allora il mondo è diventato meno sicuro e la AIM sembra avere un ruolo in tutto questo.

Marvel's Avengers, Kamala Khan è la promettente new entry del gruppo.

La ragazza dovrà dunque fare in modo che gli eroi tornino a collaborare, unendo le proprie forze per sfidare chi trama nell'ombra per conquistare il pianeta. Un'impresa tutt'altro che semplice, in cui potremo alternarci al comando di diversi personaggi e sfruttare i loro poteri e le loro caratteristiche peculiari, dando vita a battaglie dal grande impatto visivo.

Molto ben fatto anche sotto il profilo tecnico, Marvel's Avengers alla fine dei conti paga dazio per via della struttura GaaS, che rende inevitabilmente meno interessanti alcuni scenari, disegnati per funzionare come mappe aperte per le missioni in cooperativa, e influenza in maniera importante il sistema di progressione.