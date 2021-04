Valheim: mod "Skyheim" porta le magie in stile Skyrim nel survival PC

Se avete completato la maggior parte dei contenuti di Valheim e volete dare un po' di pepe al survival, c'è una nuova mod che potrebbe interessarvi. Parliamo di Skyheim, una mod che introduce un sistema magico in stile Skyrim all'interno del gioco. Inoltre, per poter ottenere le magie non si deve semplicemente installare la mod ed entrare nel gioco, ma si devono sconfiggere nuovamente i boss.

La mod Skyheim fa in modo che i boss di Valheim lascino cadere nuovi oggetti, ovvero materiali necessari alla creazione di magie runiche. Il giocatore deve quindi affrontare più volte i vari boss di gioco con lo scopo di ottenere un numero sufficiente di risorse per creare tutte le magie. Le magie sono originali, ma lo stile e il nome della mod è un chiaro riferimento a Skyrim.

È importante sapere, inoltre, che la mod Skyheim non introduce unicamente magie di combattimento, ma anche una serie di magie indirette molto utili. Vi è ad esempio la possibilità di creare una fonte di luce magica, aumentare la velocità di movimento, creare aree di cura per sé e per i propri alleati. C'è anche la possibilità di chiamare le Valkyrie per farsi teletrasportare al punto di spawn.

La mod non è perfetta, va detto. Ci sono alcuni problemi audio, ma nel complesso sembra essere molto divertente da usare. Secondo le segnalazioni, rende il combattimento di Valheim più vario senza però renderlo troppo semplice. C'è infatti una barra del mana e inoltre le magie più potenti di Skyheim hanno un tempo di ricarica. Inoltre, per poterle rendere più efficaci è necessario usarle più volte.

Potete eseguire il download di questa mod di Valheim su NexusMods, a questo indirizzo. Vi segnaliamo inoltre che questo fan ha costruito un ponte per arrivare alla Fine del Mondo camminando. Non perdete poi HD Texture Pack, la mod che migliora 255 texture.