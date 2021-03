Valheim: HD Texture Pack disponibile, la mod migliora 255 texture

Valheim è uno dei giochi di maggior successo di questo inizio 2021, ma non è un gioco completo e non è nemmeno perfetto. A livello grafico, ad esempio, ha qualche limite. Ora, però, il modder "aC0C0NUT" ha rilasciato un nuovo HD Texture Pack che migliora circa 255 texture del gioco di sopravvivenza. Il peso della mod è di circa 1.2 GB.

La mod HD Texture Pack di Valheim corregge anche alcuni problemi legati alla nebbia. Le texture sono tutte in 2K e la differenza qualitativa è notevole: potete vedere un esempio in calce, con un confronto tra le vecchie e le nuove texture del fogliame. Se il vostro PC è in grado di introdurre queste texture senza cali prestazionali, non c'è motivo per non utilizzarle.

Ecco le categorie di texture di Valheim che sono state modificate:



erba

alberi

arbusti e cespugli

elementi degli edifici di legno

elementi degli edifici di pietra

equipaggiamento per la forgiatura (tranne l'incudine del fabbro, poiché il modder non ha trovato la texture map)

spade (ferro, argento, metallo nero)

scudo (hanno il logo del modder sopra, in futuro saranno rilasciate versioni senza logo, è possibile toglierle e ripristinare quelle originali tramite la cartella /CustomTexture)

armatura di ferro

armatura d'argento

armatura imbottita

nascondiglio dei troll

scialuppa

nave

mantelli

gli stendardi verdi e neri

Potete trovare la mod di Valheim su Nexus Mod.

Vi segnaliamo infine che Valheim ha raggiunto 6 milioni di copie in 6 settimane, ecco i primi dettagli di Hearth and Home, il grande update.