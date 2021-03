PS Plus: Civilization 6 è gratis su PS Store JP, è uno dei giochi di aprile?

La prossima settimana Sony PlayStation svelerà i giochi gratis del PS Plus. Da tempo sappiamo che Oddworld: Soulstorm sarà gratis in versione PS5, ma non abbiamo alcuna informazione riguardo ai giochi gratis di PS4. Ora, però, è spuntata in rete un'immagine del PS Store giapponese che mostra Civilization 6 gratis sul PS Plus. Sarà forse uno dei giochi di aprile 2021?

Per il momento non abbiamo informazioni ufficiali, ma ci sono alcuni indizi che spingono a pensare che non sarà così. Prima di tutto, alcuni report segnalano che Civilization 6 non è disponibile all'acquisto in altre regioni (anche in Italia, sulla base della prova da noi fatta al momento della scrittura tramite la versione PC dello Store), quindi è possibile che il gioco abbia dei problemi in tutto il mondo e che in Giappone sia apparso come "gratis con PS Plus" solo per errore.

Inoltre, attualmente Civilization 6 è disponibile in prova gratuita per tutto il weekend su PS4, PC e Xbox One. Sarebbe strano se dopo un settimana il gioco divenisse gratis su PS Plus: il pubblico di certo non apprezzerebbe la strategia di 2K. Molto probabilmente, quindi, Civilization 6 non sarà un gioco gratis di aprile 2021.

Specifichiamo però che si tratta solo di ragionamenti e speculazioni, non di informazioni ufficiali. Per il momento è chiaro che qualcosa stia accadendo con Civilization 6, cosa di preciso è presto per dirlo. Non ci resta altro da fare se non attendere informazioni ufficiali.

Vi ricordiamo infine che avete ancora poco tempo per reclamare i giochi gratis di marzo 2021 del PS Plus: ecco l'elenco completo.