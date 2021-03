Monster Hunter Rise: bug blocca l'accesso ai salvataggi, Capcom sta risolvendo

Monster Hunter Rise è arrivato su Nintendo Switch da vari giorni oramai e Capcom ha già rilasciato una prima patch per risolvere i classici problemi del D1. Pare però che ci sia un altro problema: un bug impedisce agli utenti di accedere ai dati di salvataggio del gioco di ruolo d'azione. Capcom conferma però di essere a conoscenza della cosa e di star lavorando a una soluzione.

Precisamente, gli sviluppatori hanno sfruttato il canale Twitter ufficiale di Monster Hunter per segnalare il problema: "Siamo a conoscenza del problema con le emote "Action/Hurt Pose" del DLC. Se le impostate nella barra d'azione e chiudete il gioco è possibile che un errore prevenga l'apertura dei dati di salvataggio al lancio successivo del gioco. Stiamo lavorando su un update per risolve la cosa il prima possibile." Non abbiamo quindi una data precisa per il nuovo aggiornamento di Monster Hunter Rise.

Fino all'arrivo dell'update di Monster Hunter Rise, quindi, è consigliabile non usare tali emote. Sappiamo inoltre che per la fine di aprile 2021 dovrebbe arrivare la versione 2.0 del gioco che includerà molteplici nuovi mostri.

