PS3: accesso al PS Store da PC negato, il vecchio link non funziona più

Recentemente, un report proveniente da una fonte credibile ha segnalato che Sony è intenzionata a chiudere definitivamente gli store di PS3, PS Vita e PSP. Questo ha subito fatto sorgere molte domande nel pubblico; in particolar modo, i giocatori si sono chiesti se sarebbe stato possibile accedere ai propri acquisti passati o se tutta la libreria digitale sarebbe andata perduta. Per ora non ci sono informazioni ufficiali, ma c'è una prima brutta notizia: l'accesso al PS Store da PC è stato negato, il vecchio link non funziona più.

Nel caso nel quale non sappiate di cosa stiamo parlando, facciamo un passo indietro. Con l'arrivo di PS5, Sony PlayStation ha dato un colpo di spugna al PS Store e ha sostituito il precedente con una nuova versione, la quale non permette l'accesso ai giochi PS3, PS Vita e PSP (e anche a temi, avatar e tutto ciò che non è un gioco o una componente aggiuntiva di un gioco).

Per poter acquistare e scaricare contenuti PS3, PS Vita e PSP, era (ed è ancora adesso) però possibile usare direttamente le console, oppure usare un link specifico per accedere al loro store da PC. In pratica, Sony aveva solo "nascosto" il vecchio store, lasciandolo comunque a disposizione. Per accedervi, si doveva usare questo indirizzo. Be', ora questo vecchio link non funziona più. Se provate a premere, verrete riportati al PS Store "vero", ovvero quello di PS4 e PS5.

Tenendo in considerazione il recente report, quanto sta accadendo non promette bene. Ovviamente per il momento non abbiamo informazioni ufficiali a riguardo: è possibile che sia ancora possibile accedere al PS Store di PS3 da PC con altri link, ma al momento della scrittura non siamo a conoscenza di altri metodi.

Secondo il report, verso la fine di marzo 2021 Sony dovrebbe annunciare il desiderio di chiudere il PS Store di PS3, PS Vita e PSP in modo definitivo. Se tutto ciò è vero, dobbiamo solo aspettare pochi giorni per scoprirlo. Nel frattempo, un brevetto per PS5 fa sperare che la retrocompatibilità con giochi PS1, PS2 e PS3 sia in arrivo.