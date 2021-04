Assassin's Creed: intervista a Valentina Pallavicino e Chiara Francese a Doppio Gioco

Oggi andrà in onda una nuova puntata della nostra rubrica Doppio Gioco, dedicata al mondo del doppiaggio. Avremo occasione di intervistare due note doppiatrici della saga di Assassin's Creed. Parliamo di Valentina Pallavicino e Chiara Francese a partire dalle 17:30 sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Valentina Pallavicino ha dato la voce ha molteplici personaggi amati dai videogiocatori. Tra i suoi lavori possiamo infatti trovare Evie Frye in Assassin's Creed: Syndicate, Kamala Khan in Avengers, Bhadra in Far Cry 4, Skylar in Far Cry 5, Patchwork in XCOM: Chimera Squad, Aria Argento in Deus Ex: Manking Divided, Imperatore Hakan II in Diablo III, Emma Kendo in Resident Evil 2, Chromie in Heroes of the Storm. È stata anche Rikka in One Piece Gold: Il film e Amo in Ken il guerriero - La leggenda del vero salvatore, giusto per citare alcuni lavori esterni all'ambito videoludico.

Valentina Pallavicino

Chiara Francese è attrice, speaker radiofonica, conduttrice e ovviamente anche doppiatrice. In ambito videoludico ha dato la voce, ad esempio, a Horizon in Apex Legends e Aya in Assassin's Creed Origins. Francese ha doppiato innumerevoli personaggi nel mondo del cinema e dell'animazione, come Miki in City Hunter: Private Eyes e Yû Aoi in "Tokyo Ghoul - Il film".

Chiara Francese

Ricordatevi che potrete, ovviamente, interagire con noi e i nostri ospiti scrivendo le vostre domande nella chat di Twitch durante la trasmissione. In alternativa potrete commentare questa notizia, così da essere sicuri di venire letti.

Inoltre vi ricordiamo si iscrivervi al gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it. In questo gruppo troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare una volta terminata la trasmissione. Durante il Doppio Gioco, infatti, la chat sarà chiusa per consentirvi di inviare dei messaggi vocali: ci raccomandiamo dizione e tono di voce: vorrete mica sfigurare di fronte a due professionisti di questo calibro!

Potrete rivedere lo streaming completo all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

