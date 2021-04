Resident Evil Village, la video parodia musicale giapponese ha fatto il botto

Resident Evil Village è il gioco del momento, e Capcom ha pensato bene di promuoverlo anche in maniere non convenzionali. La parodia musicale che vedete qui sopra, per dirne una, ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni in 24 ore.

Dopo il video di gameplay da ben 30 minuti dedicato a Resident Evil Village, ecco dunque una prospettiva differente sul nuovo capitolo della serie survival horror di Capcom.

L'esperimento è stato particolarmente apprezzato dall'utenza nipponica, considerando il peso dell'interprete, Yoshi Ikuzo, e il fatto che nel video canti uno dei suoi brani più famosi, I'm Going To Tokyo. In versione alternativa, chiaro.

Ikuzo è un famoso cantante Enka giapponese, e nel brano originale parlava di come odiasse il villaggio in cui viveva perché non c'erano elettricità, locali e cinema. Inutile dire che nella parodia i motivi per odiare il Villaggio sono cambiati.