Nintendo Switch e Instax Mini Link: una stampante per le foto di New Pokémon Snap

Nintendo Switch sta per lanciare un'app che consentirà agli utenti di utilizzare una Instax Mini Link come stampante per le foto di New Pokémon Snap.

Disponibile a partire dal 30 aprile, l'app è davvero semplice da utilizzare, come illustrato nel video tutorial che trovate in calce e che sfrutta appunto l'esperienza di New Pokémon Snap.

"Stampa i tuoi scatti preferiti direttamente da Nintendo Switch grazie alla nuova Instax Mini Link Special Edition e alla nuova app dedicata disponibili dal 30/04!", recita il tweet di Nintendo.

"L'app instax mini Link per Nintendo Switch è compatibile anche con gli altri prodotti della linea instax mini Link."

I videogiocatori della vecchia guardia non potranno che vedere questa collaborazione come una sorta di ritorno alle origini per Nintendo, che alla fine degli anni '90 aveva lanciato due accessori per Game Boy per scattare foto e stamparle.

Naturalmente la tecnologia ha compiuto passi da gigante nel frattempo, e così un'applicazione improbabile come quella di aggiungere una fotocamera a un handheld monocromatico e consentire di stampare quelle foto appare oggi come una possibilità concreta e interessante.