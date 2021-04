Ghosts 'n Goblins Resurrection: data di uscita ufficiale delle versioni, PC, Xbox One e PS4

Capcom ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Ghosts 'n Goblins Resurrection per PC, Xbox One e PS4: il 1° giugno 2021. Il gioco è già disponibile da qualche settimana su Nintendo Switch. Risoluzione a parte, le nuove versioni del gioco dovrebbero essere identiche per contenuti a quella pubblicata sulla console di Nintendo.

Reboot moderno della leggendaria serie Ghosts 'n Goblins, Ghosts 'n Goblins Resurrection offre diverse funzionalità e modalità per aiutare i giocatori nella loro avventura. Con modalità di difficoltà multiple, tra cui Scudiero, Cavaliere e Leggenda, i giocatori di tutti i livelli possono guidare il valoroso cavaliere Arthur nella sua missione per salvare la principessa. È inoltre disponibile una speciale modalità Pagina, che consente agli apprendisti di rigenerarsi sul posto con vite illimitate. Anche i cavalieri principianti possono sperimentare Ghosts 'n Goblins Resurrection con gli amici e la propria famiglia tramite la modalità locale co-op a due giocatori. Il secondo giocatore può aiutare Arthur impersonando uno dei tre personaggi di supporto: Barry, che crea barriere utili per la protezione; Kerry, che trasporta Arthur attraverso il pericolo; e Archie, che crea ponti da poter attraversare.

Chi volesse, può prenotare Ghosts 'n Goblins Resurrection sul PS Store, su Xbox Store e su Steam. Chi prenoterà su console potrà iniziare a giocare 24 ore prima del lancio ufficiale (quindi dal 31 maggio 2021), mentre chi lo prenoterà su Steam riceverà un set che comprende un wallpaper esclusivo e la Mini colonna sonora.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Ghosts 'n Goblins Resurrection. Se volete più informazioni sulla serie, leggete il nostro speciale dedicato.