Ghosts 'n Goblins, una retrospettiva

Una retrospettiva sensata sulla serie Ghosts 'n Goblins non può che partire contestualizzando il primo capitolo all'interno del sistema economico che lo ha generato, evitando così i fraintendimenti tipici di chi tende a rileggere quell'epoca del videogioco adottando una prospettiva moderna, di suo poco efficace per comprenderla.

Le soluzioni trovate per ovviare al problema furono diverse, alcune squisitamente tecniche (modifiche ai giochi, spesso non autorizzate, per renderli più difficili), altre meramente gestionali (rotazione dei coin op più veloce, soprattutto quando i giocatori fissi diventavano troppo forti) e altre legate al game design stesso dei titoli. La scuola giapponese in questo senso si dimostrò particolarmente attiva e capace di intercettare una delle prime grandi mutazioni del mercato, sfruttandola a vantaggio del modello economico degli arcade. Pac-Man in particolare aveva dimostrato che gli utenti poteva apprezzare moltissimo la narrativizzazione dei videogiochi, tanto che dal gioco di Tōru Iwatani in poi fu tutto un fiorire di personaggi caratterizzati in modo riconoscibile, protagonisti di vere e proprie storie, raccontate attraverso delle brevi e spesso semplicissime sequenze narrative. L'epoca della rappresentazione simbolica era al tramonto, marginalizzata dall'avanzamento tecnologico che aveva inevitabilmente finito per alterare i gusti del pubblico, dandogli qualcosa che non aveva mai visto prima. Inoltre, la possibilità di raccontare delle storie aveva un grosso vantaggio per gli autori coin op: consentiva di delimitare in modo molto più arbitrario l'estensione dei giochi, permettendo di definire dei punti di inizio e di fine forti e vincolanti. In fondo ogni storia deve avere una sua conclusione, prima o poi.

Uno dei più grossi problemi che i game designer di coin op si trovarono ad affrontare tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 aveva una natura squisitamente economica. Le sale giochi erano piene di ragazzi e ragazzini che non vedevano l'ora di spendere le loro monetine sui cabinati del momento e il settore era in forte crescita, ma diversi gestori iniziarono a lamentarsi del fatto che i ricavi dei singoli giochi diminuivano all'aumentare della bravura dei giocatori. Titoli come Space Invaders o Pac-Man, che avevano una struttura ricorsiva con difficoltà crescente, dopo qualche settimana di permanenza in un locale venivano letteralmente dominati e alcune partite iniziavano a durare decine di minuti, riducendo il flusso di cassa dei cassoni.

Il design di Ghosts ‘n Goblins

Il coin op Makaimura di Tokuro Fujiwara, da noi conosciuto come Ghosts 'n Goblins, arriva in sala giochi il 19 settembre del 1985, appena sei giorni dopo Super Mario Bros. per NES. Né il titolo di Capcom, né il titolo di Nintendo sono considerabili i primi platform della storia. Giochi come Snokie di Funsoft (1983), B.C.'s Quest for Tires di Sierra On-line (1983) e Pac-Land di Namco (1984) li avevano anticipati, sia temporalmente, sia nell'introduzione di molti degli elementi che sarebbero poi diventati canonici nel genere. Si tende a dimenticarli o ignorarli perché non hanno produttori hardware o editori che ne rivendano la memoria a ogni generazione. Ma non lasciamoci trasportare da discorsi che ci condurrebbero troppo lontano e torniamo a noi.

Ghosts 'n Goblins, il protagonista Arthur

L'accostamento tra Ghosts 'n Goblins e Super Mario Bros. è particolarmente interessante, perché i due classici condividono alcune soluzioni di design per l'epoca decisamente all'avanguardia, ma adattate a contesti di gioco completamente diversi. Ad esempio in entrambi viene garantita una certa libertà di approccio ad alcune sezioni, con il moltiplicarsi delle vie per raggiungere la fine dei livelli, così come entrambi offrivano un buon numero di segreti da scoprire (pratica nata in sala giochi ma sdoganata proprio dal titolo di Miyamoto). Certo, le differenze erano ancora più marcate, per il semplice fatto che in un caso ci trovavamo di fronte a un gioco pensato espressamente per il mercato casalingo, quindi maggiormente diluito, mentre nell'altro il team di sviluppo fu costretto ad adoperare una fortissima compressione, che portò però ad avere una varietà di situazioni davvero eccezionale, tanto da fare scuola.

In effetti vale la pena elencare tutti i luoghi che Arthur, il protagonista, si trova ad attraversare per raggiungere e salvare la principessa Prin Prin, rapita all'inizio del gioco da una red guard, uno dei luogotenenti di Satana: un cimitero pieno di zombi e di piante carnivore spara occhi, supervisionato da uno dei figli di satana (un demone rosso molto agile, diventato una vera e propria icona della serie); un piccolo specchio d'acqua che ospita una singola piattaforma semovente; una foresta dove bisogna prima evitare dei cavalieri ondulanti protetti da degli scudi indistruttibili, quindi affrontare i wraith, uno dei nemici tipici del gioco (sostanzialmente delle piadine con degli occhi al posto dello squacquerone) e infine combattere contro un grosso ciclope, il boss del primo livello; delle torri di ghiaccio che spuntano da un lago dove vivono dei diavoletti blu; un palazzo infestato da dei goblin viola che ci dà il benvenuto nella città di Camelot, un grosso edificio controllato dai possenti ogre (che simpaticamente hanno dei cuori tatuati sulle braccia); una sezione della città piena di piattaforme semoventi e corvi rossi, che si conclude con lo scontro contro due ogre (i boss di fine secondo livello);

Ghosts 'n Goblins, la mappa

una grotta piena di zombi e di torrette golem a due teste; una grossa grotta popolata da wraith e figli di satana, che si conclude con un possente drago (il boss del terzo livello); un abisso solcato da piattaforme formate da bulbi oculari; un ponte infuocato che conduce allo scontro con un altro drago (il boss del quarto livello); l'ingresso del castello di Satana pieno di scheletri, demoni blu armati di palle infuocate e di wraith; la parte superiore dell'ingresso, dove bisogna superare delle piattaforme semoventi e degli ogre; infine la parte superiore dell'area, dove si trova la prima red guard (il boss del quinto livello); la torre di Satana, dove ci si scontra, nell'ordine: con due ciclopi, un drago, diversi demoni rossi, degli ogre e due red guard; infine gli alloggi di Satana, che può essere sconfitto davvero solo usando un'arma specifica (lo scudo o la croce, a seconda della versione del gioco). Secondo voi qual è il tempo necessario per superare quest'apparentemente interminabile serie di ostacoli? Circa dieci minuti al primo giro, venti considerando il secondo (necessario per sbloccare il vero finale del gioco).

Come dovreste avere ormai intuito da soli, il lungo elenco di luoghi e nemici fatto nel precedente paragrafo non è semplicemente un vezzo per dimostrare che conosciamo il gioco, ma anche un modo per far capire il livello di compressione dei contenuti operato dai designer, che non potevano permettersi di far durare l'avventura troppo a lungo, per non rendere il coin op economicamente controproducente, rallentandone troppo la monetizzazione.

Fu proprio in quegli anni che moltissimi coin op iniziarono a essere pensati come delle rapide cavalcate che dovevano tenere desta l'attenzione dall'inizio alla fine, offrendo una miriade di situazioni differenti, per non annoiare mai il giocatore, convincendolo a infilare monetine nel cabinato per vedere cosa c'era dopo e provare la soddisfazione data dal superamento di ostacoli spesso difficilissimi, a volte al limite dell'impossibile. Fujiwara in questo senso fu un vero e proprio cantore della nuova tendenza dei coin op narrativi, nonché un abilissimo designer che studiò attentamente ogni singolo pixel dei livelli di gioco per velocizzarli.

Esaminando il gameplay di Ghosts 'n Goblins non è difficile notare che è pieno di piccoli accorgimenti che mirano a rendere il più rapide possibili le azioni del giocatore, fluidificandole in ogni possibile modo. Arthur è un personaggio molto debole, cui basta essere colpito due volte per perdere una vita (al primo colpo perde solo la corazza, rimanendo letteralmente in mutande). A sua disposizione ha poche armi, ottenibili uccidendo i nemici che portano dei vasi, alcune delle quali quasi controproducenti, tanto sono difficili da usare con perizia (pensate alle asce o alle torce). Volendo è possibile trovare delle corazze extra nascoste nei livelli, ma per ottenerle bisogna appunto conoscerne la posizione, nonché le modalità di sblocco (solitamente bisogna compiere dei salti in dei punti precisi, o passare su delle piattaforme specifiche).

Ghosts 'n Goblins, le torri di ghiaccio

Il campione del gioco di Fujiwara è colui che ha dei tempi di reazione rapidissimi all'apparire degli ostacoli, cui non deve dare il tempo di diventare pericolosi. Conosce a memoria la posizione dei nemici e delle trappole e sa come anticipare ogni possibile rischio. Non reagisce a ciò che vede succedere sullo schermo, ma pre-agisce per evitare che si esprima. Analizziamo ad esempio la sezione iniziale, quella del cimitero. Un giocatore molto forte può superarla nel giro di quaranta secondi o poco più. Difficilmente si attarderà, perché nel caso si fermasse, renderebbe gli ostacoli potenzialmente più letali.

Succede con le piante carnivore, che sparano proiettili che tentano di anticipare i movimenti del giocatore. La prima in particolare è posizionata in modo tale da rendere deleterio ogni stop: conviene correre immediatamente sulle scale, senza fermarsi (se non per evitare i colpi) e spararle appena arrivati in cima. Nel caso si può saltare un proiettile, ma non conviene tergiversare troppo., perché aspettare si tradurrebbe nel dover evitare più colpi e più zombi contemporaneamente.

Ghosts 'n Goblins, la prima pianta carnivora

Qualcosa di simile succede anche con il demone rosso, posto alla fine dell'area, che si può eliminare agilmente saltandogli davanti e sparando una rapida serie di tre colpi. Nel caso si decidesse di applicare una tattica più attendista, lo scontro diventerebbe incredibilmente più arduo, a causa della sua incredibile agilità e alla su capacità di schivare i colpi, anticipando gli attacchi del giocatore.

Ghosts 'n Goblins, il primo demone rosso

Anche con i cavalieri ondulanti e con i wraith la storia si ripete: rallentare significa vedere i nemici moltiplicarsi e attaccare in modo meno prevedibile. Meglio studiarli partita dopo partita per imparare a superarli correndo, anticipandone le mosse. Pensiamo proprio ai cavalieri dondolanti: un nemico pensato per apparire in gioco dieci secondi e non ritornare più.

Ghosts 'n Goblins, i cavalieri ondulanti

Ghosts 'n Goblins, i wraith

Di esempi fattibili ce ne sarebbero anche altri, come la rapidità con cui si devono attraversare le torri di ghiaccio del secondo livello per non essere attaccati da tutte le direzioni, o quella richiesta per superare le piattaforme semoventi del quarto livello, che seguono degli schemi di movimento molto precisi, che si rompono nel caso ci si attardi troppo. La sostanza è però sempre la stessa: una partita ben giocata di Ghosts 'n Goblins sembra quasi un balletto, diretto da un coreografo invisibile, ma molto presente, che lascia un certo margine di libertà, ma impone continuamente dei ritmi serratissimi.