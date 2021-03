Dragon Ball FighterZ: un video mostra Gogeta SSJ4 in azione

Durante il livestream Dragon Ball Game Battle è stato finalmente mostrato un lungo video di gameplay di Gogeta SSJ4, il nuovo personaggio scaricabile di Dragon Ball FighterZ, il piacchiaduro a incontri di Arc System Works per Bandai Namco. Lo trovate in testa alla notizia.

Il nuovo DLC era stato annunciato a dicembre, ma da allora non se ne era saputo più molto. Ora invece è disponibile un lungo video che lo presenta con tutte le sue mosse, regolari e speciali.

Gogeta SSJ4 è il quinto personaggio scaricabile della Season 3 di Dragon Ball FighterZ. Gli altri quattro sono: Kefla, Goku Ultra Istinto, il Maestro Muten e Super Baby 2.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, ma è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X/S. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Dragon Ball FighterZ.