EA Motive sta lavorando su di una serie che farà felice i giocatori, per Jeff Grubb

Durante il suo ultimo podcast, il giornalista Jeff Grubb ha svelato che EA Motive potrebbe essere al lavoro su di una proprietà intellettuale che farà felici i giocatori, dopo la cancellazione di una nuova proprietà intellettuale in sviluppo da tempo.

Grubb non ha fornito dettagli in merito durante la trasmissione, ma rispondendo all'insider Alvaro ha fatto l'ipotesi Syndicate 3 (che potrebbe essere semplicemente una battuta). Altri sperano che si tratti invece di un nuovo Dead Space, visto che EA Motive contiene parte del team di sviluppo della trilogia horror originale. Comunque sia si tratta soltanto di speculazioni, almeno per ora, quindi prendiamole come tali.

L'unica certezza è che EA Motive stia sviluppando qualcosa... anche perché cos'altro dovrebbe fare una software house?

Comunque sia la prospettiva di un nuovo Syndicate è sinceramente intrigante, basta che non se ne escano con un FPS, come fatto con l'ultimo tentativo di svecchiamento (rivelatosi un fallimento commerciale) e si concentrino sugli elementi che fecero amare la serie della compianta Bullfrog ai videogiocatori.