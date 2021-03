I migliori giochi di squali per PC, console, iOS e Android

Squali . Mostruosi mangiauomini, oppure solo incompresi pesci troppo cresciuti in cerca di affetto? Visto che scoprirlo facendo un bagno nell'oceano non è un'idea brillante, l'unico modo che abbiamo per farci un'idea della loro pericolosità in prima persona è tramite un bel videogioco. Gli squali sono da tempo un regolare ospite del mondo del cinema, ma l'industria videoludica è meno propensa a dare loro spazio. Negli anni sono però stato rilasciati vari giochi di squali. In questo nostro articolo ne scopriremo alcuni.

Il gioco ci metterà ovviamente nei panni dello squalo e ci darà accesso a una serie di livelli e anche a una mappa aperta liberamente esplorabile. Causando distruzione, completando livelli e raccogliendo collezionabili potremo ottenere punti abilità da spendere per potenziare la nostra creatura. Lo Squalo propone varie statistiche (come potenza, salute, velocità o precisione). Durante i livelli dovremo sempre nutrire il nostro squalo, pena la perdita di salute, e dovremo stare attenti a non subire danni. Lo Squalo è stato malamente accolto dalla critica, lo ammettiamo, ma è stato apprezzato dai giocatori e ha ottenuto un notevole successo commerciale , diventando uno dei peggiori migliori giochi di squali di sempre... ammesso che questo abbia un senso! In ogni caso, impossibile non essere affezionati a un gioco basato su una delle saghe cinematografiche sugli squali più note e apprezzate.

Se dobbiamo parlare dei migliori giochi di squali, impossibile non partire con Lo Squalo, noto in inglese come Jaws Unleashed. Parliamo di un gioco del 2005, ovviamente ispirato all'omonima pellicola del 1975 . Il gioco è ambientato 30 anni dopo gli eventi del primo lungometraggio e ha luogo sempre ad Amity Island, location del primo, secondo e quarto film della saga. La città sta crescendo e la popolazione locale con essa. La grande attività della zona ha però attirato anche il cacciatore acquatico che tutti abbiamo imparato a temere.

Maneater

Maneater: per chi cerca un'opera moderna

La mania degli squali non è mai morta e nel 2020 è stato rilasciato Maneater, che in un certo senso può essere considerato un seguito spirituale del suddetto Lo Squalo. Maneater racconta la storia di un piccolo squalo che perde la madre per colpa di un cacciatori di squali, Pete "lo squamato" LeBlanc. Il cacciatore marchia con un coltello il nostro piccolo protagonista e lo libera, per poterlo ritrovare da adulto e sapere di aver ricatturato la propria preda. Il cucciolo cresce e, una volta adulto, inizia a dare la caccia a LeBlanc. Quella di Maneater è una storia di vendetta e ossessione, non tipica in un genere "leggero" come quello che giochi di squali.

In termini di gameplay, Maneater ci permette di nutrirci di altre creature marine e di umani per salire di livello, potenziare lo squalo e trasformarlo in versioni più grandi e pericolose. Ci sono anche varie opzioni di personalizzazione visibili sulla nostra creatura, come placche ossee esterne e spuntoni metallici. Il gioco è diviso in regioni, piccole mappe nelle quali dovremo infine combattere contro una creatura di grandi dimensioni, una sorta di boss finale nella forma di alligatori, orche o altri squali.

Maneater è disponibile su PC, PS4, Xbox One e può essere eseguito tramite retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S. Nel corso del 2021 sarà rilasciato anche su Nintendo Switch.