Dragon Ball FighterZ: Super Baby 2 in arrivo, vendite per oltre 6 milioni di copie

Super Baby 2 sarà il prossimo personaggio scaricabile di Dragon Ball FighterZ nell'ambito del FighterZ Pass 3: lo ha rivelato la rivista Weekly Jump, annunciando anche che il gioco ha totalizzato vendite per oltre 6 milioni di copie sommando retail e digitale.

Dopo il Maestro Muten, Dragon Ball FighterZ provvederà dunque ad arricchire il proprio roster con il villain principale di una delle saghe di Dragon Ball GT, un potentissimo parassita alieno che desidera vendicarsi nei confronti dei Saiyan.

La versione di Baby che troveremo in Dragon Ball FighterZ è senza dubbio la più conosciuta dai fan della serie creata da Akira Toriyama, in grado di tenere testa persino a Goku in versione Super Saiyan 4.

Non appena sarà disponibile un video di Super Baby 2 in azione potremo capire se e come gli sviluppatori abbiano rappresentato le abilità del personaggio e la sua capacità di prendere il controllo del corpo dei suoi avversari.

Tornando al discorso delle vendite, Bandai Namco ha annunciato che festeggerà il nuovo traguardo lanciando gli avatar di Gogeta SSGSS e Bardock Super Saiyan per le lobby e una nuova colorazione per Vegeta.