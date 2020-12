Encased: il GDR tattico per PC, Xbox One e PS4 arriva nel 2021 grazie a Koch Media

Koch Media e Dark Crystal Games annunciano che Encased, un affascinante GDR tattico sci-fi per PC, Xbox One e PS4, arriverà nel 2021 in tutti i negozi italiani grazie alla rete di distributori della firma tedesca. Koch Media Group, infatti, supporterà il lancio globale del gioco su PlayStation 4, Xbox One e PC all'interno di una delle sue publishing label. I dettagli futuri sulla data di pubblicazione e l'uscita saranno ufficializzati in un secondo momento.

Encased è un tributo ai classici giochi di ruolo post-apocalittici a turni con influenze da Fallout, Divinity: Original Sin, Baldur's Gate. Il gioco chiederà di combattere i nemici, esplorare una landa desolata anomala e far salire di livello un personaggio mentre si unisce a una delle forze che governano un mondo in rovina: Encased riaccenderà i ricordi degli appassionati di questo genere classico.

Vyacheslav Kozikhin, Creative Director di Dark Crystal Games: "Fin dal primo giorno di sviluppo, Encased si è evoluto come un progetto indipendente, creato con le nostre risorse e il supporto della straordinaria community di Kickstarter. La partnership con Koch Media manterrà la nostra libertà creativa e ci aiuterà a mostrare il gioco a un vasto pubblico globale. Encased sarà ora caratterizzato da un doppiaggio completo, da una localizzazione in più lingue e sarà pubblicato contemporaneamente su PC, Xbox One e Play Station 4. Siamo entusiasti di portare questa avventura ad un pubblico globale molto più ampio".

Mario Gerhold, International Marketing Director di Koch Media ha dichiarato: "Encased si inserisce perfettamente nel nostro portfolio e nella nostra esperienza globale nella pubblicazione di giochi di ruolo. Il nostro team qui a Monaco sta già lavorando duramente dietro le quinte e non vediamo l'ora di condividere ulteriori informazioni sul gioco".