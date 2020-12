Cyberpunk 2077 gira su Nintendo Switch...grazie a Google Stadia

Mentre la versione PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 fa fatica a girare nonostante la patch 1.05, lo YouTuber Nintendrew è riuscito a far girare il gioco su Nintendo Switch in tutta la sua magnificenza. Ovviamente c'è il trucco: ovvero che si tratta della versione di Cyberpunk 2077 per Google Stadia fatta girare grazie all'app installata su di una versione modificata della console ibrida di Nintendo.

Dal filmato qui sopra è possibile notare come il gioco giri davvero bene sulla console di Nintendo. Persino in 1080p e senza rallentamenti quando collegata alla televisione in modalità docked. I Joy-Con e il Pro Controller, inoltre, funzionano perfettamente, dato che sono riconosciuti come controller per Xbox.

Lo spettacolo che si ottiene, dunque, è assolutamente più godibile rispetto a quello che è possibile avere su console PlayStation e Xbox: la versione per Google Stadia, infatti, al momento è la migliore sul mercato, fatta eccezione per quella PC fatta girare su PC di fascia alta.

Poter ottenere questi risultati, però, non è alla portata di tutti. Per avere l'app di Google Stadia su Nintendo Switch, infatti, c'è bisogno di una versione modificata della console con all'interno un sistema operativo Android. O perlomeno un browser funzionante e completo, entrambe cose non disponibili sulla console ibrida di Nintendo senza interventi specifici. Una volta ottenuta l'app di Stadia, però, sarà possibile far girare tutti i giochi disponibili sulla piattaforma.

Che Nintendo Switch fosse una piattaforma valida per il gaming in streaming lo avevamo capito con la versione Switch di Control. Chissà se un giorno Nintendo e Google troveranno un accordo per implementare ufficialmente Stadia all'interno di Switch.