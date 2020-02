Dragon Ball FighterZ: Kefla e il FighterZ Pass 3 in un nuovo trailer

Dragon Ball FighterZ torna a mostrarsi in video con un trailer dedicato a Kefla, al FighterZ Pass 3 e agli aggiornamenti gratuiti per il titolo Bandai Namco.



Come già riportato, i possessori del FighterZ Pass 3 di Dragon Ball FighterZ potranno accedere già da domani, 26 febbraio, al nuovo personaggio scaricabile, Kefla. Diversamente, lo si potrà acquistare dal 28 febbraio.



Nel trailer vediamo tuttavia anche tutte le novità che verranno aggiunte gratuitamente, nell'ambito dell'update della Stagione 3 del gioco, che diventerà dunque ancora più ricco.



Sono inoltre stati rivelati tre personaggi che sarà possibile provare gratuitamente per un periodo di tempo limitato, dal 28 febbraio al 1 marzo: si tratta di Broly, Janemba e Cooler.



Dragon Ball FighterZ è disponibile nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.