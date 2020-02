DoTA Underlords il lancio della Stagione 1 mette fine all'Accesso Anticipato

Valve ha lanciato la Stagione 1 di DoTA Underlords, facendo uscire il gioco dall'Accesso Anticipato. Per chi non lo conoscesse, DoTA Underlords è l'auto battler ufficiale di DoTA 2, clone della mod Auto Chess per DoTA 2, diventata nel frattempo un titolo autonomo (è uno strano intreccio, in effetti).



L'aggiornamento introduce in DoTA Underlords delle nuove modalità di gioco e dei nuovi contenuti, la maggior parte dei quali relativi alla città di Guglia Bianca.



GUGLIA BIANCA HA BISOGNO DI UN LEADER...

Guglia bianca, una metropoli verticale sporca e piena di scommettitori poco lontana da Stonehall e Revtel, è famosa per essere un paradiso per contrabbandieri dalla dubbia morale e cittadini... pittoreschi. Nonostante pulluli di associazioni, gang e società segrete, c'è solo un motivo se Guglia bianca non è mai precipitata nel caos: Mamma Eeb. Era rispettata... era amata... E purtroppo, è stata uccisa la scorsa settimana.

La morte di Eeb ha fatto sorgere una domanda che si è propagata tra i vicoli oscuri di Guglia bianca: chi prenderà il controllo della città?



Tra le caratteristiche principali di DoTA Underlords spiccano il cross-play tra tutte le piattaforme, la possibilità di giocare offline per allenarsi contro dei bot davvero abili e l'utilizzo di una nuova rete ultraveloce che riduce al minimo il lag.



Disponibile anche il primo Battle Pass che per 5€ consente di sbloccare più di cento ricompense ottenibili anche giocando. Inoltre, chi ha testato la versione Accesso Anticipato di DoTA Underlords riceverà delle ricompense speciali per aver aiutato nello sviluppo.



DoTA Underlords è disponibile per PC e sistemi mobile. Se volete saperne di più, leggete questo nostro speciale.