Red Dead Online, i Collezionisti ricevono un incremento del 100% dei PE del Ruolo questa settimana

Rockstar Games ha annunciato che questa settimana sarà eccezionale per i Collezionisti di Red Dead Online, con un incremento del 100% dei PE del Ruolo. Gli amanti della ricerca e della raccolta di tesori avranno anche altri bonus eccezionali: iniziate la settimana nei panni del Collezionista con uno sconto di 5 Lingotti d'Oro sulla Borsa da Collezionista: se avete un account Twitch Prime collegato al vostro account del Social Club di Rockstar Games, riceverete la Borsa da Collezionista gratis.



Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale di Red Dead Online:



I Collezionisti di tutti i livelli d'esperienza riceveranno un incremento del 100% dei PE del Ruolo appena scopriranno uno qualsiasi dei tesori sparsi per i cinque Stati. In più, il raddoppio dei PE del Ruolo sarà valido anche sulla vendita a Madame Nazar della collezione settimanale Febbre dell'oro o di qualsiasi altra collezione completa. Potrai trovare Madame Nazar sulla mappa o inviarle la collezione da qualsiasi ufficio postale.



Vediamo anche altri dettagli sulla settimana di Red Dead Online:



Gioca a Red Dead Online questa settimana per ottenere PE del Club pari a 5 ranghi, validi anche per la progressione nei ranghi del Pass Fuorilegge. Gioca prima del 2 marzo per ricevere i tuoi PE del Club nella sezione Vantaggi entro 48 ore dall'accesso.



Oltre alla Borsa da Collezionista, i giocatori che hanno collegato il proprio account del Social Club con Twitch Prime riceveranno il miglioramento Rame lucido per l'alambicco per la loro Distilleria di moonshine. I membri di PlayStation Plus riceveranno gratis 3 rifornimenti di macerato e 3 rifornimenti da Commerciante.