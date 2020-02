Xbox Series X VS PS5, Microsoft sta gestendo meglio la comunicazione?

Xbox Series X VS PS5 sarà il grande tema dei prossimi mesi, mentre ci avviciniamo al lancio delle due console. Al momento, tuttavia, sembra che Microsoft stia gestendo meglio la comunicazione rispetto a Sony.



La casa di Redmond sta giocando d'anticipo, come dimostra il reveal di Xbox Series X e il recente post di Phil Spencer in cui si parla in maniera ufficiale della potenza della piattaforma, del supporto hardware per il ray tracing, dei 120 fps e della retrocompatibilità migliorativa.



Tante informazioni snocciolate in maniera disinvolta, a cui si sono aggiunte ulteriori novità quando CD Projekt RED ha annunciato che i possessori della versione Xbox One di Cyberpunk 2077 potranno ottenere gratis l'upgrade all'edizione Xbox Series X.



Una notizia di grandissima rilevanza, che rivela come su Xbox Series X (e immaginiamo PS5) i giochi potranno essere semplicemente aggiornati anziché acquistati nuovamente laddove escano anche sulla nuova console: una feature che di fatto rivoluziona il concetto di cross-gen.



Ebbene, mentre sul fronte Microsoft c'è questa abbondanza di informazioni, Sony resta in silenzio ad attendere, tanto che i fan di PlayStation stanno cominciando a perdere la pazienza.



La strana strategia della casa giapponese dipende dal prezzo di PS5, come suggerivano alcuni rumor sul costo maggiorato delle prossime console? Oppure c'è la volontà di attendere che Microsoft mostri tutto, ma proprio tutto, della nuova Xbox, inclusi i modelli alternativi?



Quale che sia la risposta, il rischio è chiaro: Microsoft sta catalizzando l'attenzione generale, rivelando progressivamente nuove ed entusiasmanti feature della sua prossima piattaforma, e laddove PlayStation 5 dovesse in qualche modo offrire qualcosa di meno, deludendo le aspettative, potrebbe essere un gran bel problema.



Insomma, la strategia dell'attesa potrebbe rivelarsi disastrosa e far perdere parecchi punti a Sony. La speranza per i suoi fan è che dunque la casa giapponese decida al più presto di rispondere all'offensiva, e di farlo in maniera eloquente.



Come? A nostro avviso serve un evento speciale di presentazione, qualcosa di grande impatto mediatico, che riveli la console, la data di uscita, il prezzo e la line-up di lancio, così che anche tutto il discorso degli annunci legati ai giochi e alle loro feature possa finalmente sbloccarsi.



Voi che ne pensate della strategia di Sony? E di quella Microsoft? Chi pensate stia gestendo meglio i mesi che ci separano dal lancio di PS5 e Xbox Series X? Parliamone.