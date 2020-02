Dragon Quest of the Stars per sistemi mobile è disponibile

Square Enix ha annunciato la disponibilità odierna di Dragon Quest of the Stars, gioco di ruolo giapponese casual per sistemi mobile. È quindi possibile scaricarlo gratuitamente dall'App Store per sistemi iOS e da Google Play Store per sistemi Android.



Dragon Quest of the Stars è già da tempo disponibile in Giappone, dove è stato scaricato più di venti milioni di volte. Il dato non stupisce visto quanto i nipponici amano la serie Dragon Quest.



Durante la loro avventura in questo GdR per dispositivi mobile, i giocatori esploreranno un pianeta e affronteranno dei mostri in emozionanti battaglie a turni da soli o insieme ai loro amici.



Leggiamo l'elenco delle caratteristiche principali di Dragon Quest of the Stars:

Una modalità multigiocatore fino a quattro giocatori: parti all'avventura e porta a termine delle missioni insieme a giocatori di tutto il mondo.

Sistema di battaglia strategico a turni: usa delle potenti magie e abilità per fare delle combo e cambiare le sorti della battaglia.

Personalizzazione dei personaggi: crea personaggi unici basati sui design del celebre artista Akira Toriyama (serie DRAGON QUEST, CHRONO TRIGGER®, DRAGON BALL) e cambia il loro aspetto con vari tagli di capelli ed equipaggiamento. I giocatori potranno anche cambiare le loro vocazioni a mano a mano che avanzeranno nel gioco per personalizzare ancora di più i loro personaggi.

Comandi touch intuitivi: esplora il pianeta con dei comandi ottimizzati per dispositivi mobile.

Timbri divertenti: usa dei timbri illustrati dal celebre artista Kanahei per esprimerti e comunicare con i tuoi amici.