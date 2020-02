The Elder Scrolls Online: il DLC Harrowstorm disponibile su PC

Bethesda ha annunciato la pubblicazione di Harrowstorm per PC, il nuovo DLC di The Elders Scrolls Online che prepara al prossimo capitolo del gioco, Greymoor. Il DLC offre due dungeon davvero difficili: Unhallowed Grave e Icereach. Le versioni Xbox One e PS4 di Harrowstorm saranno disponibili a partire dal 10 marzo. In testa alla notizia trovate un trailer con il gameplay del DLC.



Leggiamo la descrizione ufficiale di Unhallowed Grave e Icereach, i due nuovi dungeon aggiunti a The Elder Scrolls Online con Harrowstorm:



In Unhallowed Grave, predoni e profanatori di tombe si sono introdotti in un antico luogo di sepoltura a Bangkorai per cercare un antico potere rimasto imprigionato per secoli. I giocatori devono entrare in una tomba a lungo dimenticata, scoprire perché la cripta è stata violata e fermare il piano degli invasori prima che sia troppo tardi.



La costa settentrionale di Skyrim è afflitta da un terribile fenomeno sovrannaturale che sembra abbia avuto origine su un'isola, dimora di una potente congrega di streghe. I giocatori devono raggiungere Icereach per affrontare le streghe e porre fine al loro rituale mortale prima che riesca a portare Skyrim alla rovina.



Bethesda ha fornito dettagli anche sull'aggiornamento 25, una patch gratuita per The Elder Scrolls Online. Leggiamo i principali miglioramenti:



Correzioni alle prestazioni che migliorano i tempi di caricamento, il frame rate e tanto altro per tutti i giocatori di ESO. È solo il primo passo verso un frame rate più stabile per tutti i giocatori di ESO!

Sono state apportate anche delle correzioni importanti al client di ESO, che cambiano il modo in cui il gioco viene scaricato, aggiornato e memorizzato sui dischi locali. La modifica diminuisce drasticamente la quantità di spazio occupata da ESO sul disco del giocatore. TUTTI i giocatori di ESO dovranno scaricare nuovamente il client di gioco con la pubblicazione dell'aggiornamento 25. Installando nuovamente ESO, i giocatori riceveranno un animale Crimson Torchbug gratuito!