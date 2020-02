Resident Evil 3, molti video di gameplay emersi online

Con la scadenza dell'embargo imposto da Capcom, sono emersi online numerosi video di gameplay di Resident Evil 3, registrati dalla stampa specializzata. Se volete vedere questo attesissimo gioco e farvi un'idea di come stia progredendo lo sviluppo, questa è l'occasione giusta per farlo.



Giusto avvisarvi che i video contengono delle anticipazioni sulla versione definitiva di Resident Evil 3. Se non volete averne, evitate di guardarli e vivete in armonia con la natura e con voi stessi.



Se volete più informazioni sul gioco, vi rimandiamo al nostro provato di Resident Evil 3 in cui il buon Comandini ha scritto:

Siamo usciti dalla prova londinese di Resident Evil 3 con il giusto quantitativo di ottimismo e tremarella, più che mai convinti della validità del titolo in arrivo. Già dalle poche ore provate, è evidente come Capcom abbia ormai ritrovato completamente la quadra in fatto di game design, e capito pienamente cosa i fan degli originali desiderano da un remake. I dubbi sono pochissimi, e riteniamo davvero difficile un'eventuale delusione. Il remake che sta per arrivare forse ha addirittura più potenziale di quello del secondo capitolo, e non credevamo davvero di poterlo dire.



Prima di lasciarvi ai filmati, vi ricordiamo anche che Resident Evil 3 è in sviluppo per PC, Xbox One e PS4.