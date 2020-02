Games With Gold, marzo 2020: ecco i giochi Xbox One gratis per gli abbonati

Microsoft ha annunciato quali saranno i quattro giochi gratis della serie Games with Gold dati a marzo 2020 agli abbonati a Xbox Live Gold. Come accade regolarmente, due sono per Xbox One e due per Xbox 360. Questi ultimi sono comunque giocabili in retrocompatibilità su Xbox One.



Il primo è Batman: The Enemy Within - The Complete Season, una delle avventure episodiche di Telltale. Ovviamente ne è protagonista Batman, il noto personaggio di DC Comics. Il gioco comprenderà tutti i cinque episodi che compongono la stagione.



Il secondo è Shantae: Half-Genie Hero, un bel platform di WayForward, primo capitolo in alta definizione della serie. Caratterizzato da grafica cartoon e un gameplay classico quanto ben studiato, è il gioco ideale per chi ama il genere o chi voglia provarlo.



Il terzo è invece Castlevania: Lords of Shadow 2, il non molto riuscito seguito dell'ultimo Castlevania sensato di Konami. Si tratta di un action 3D con elementi adventure.



Il quarto, infine, è Sonic Generations, probabilmente uno dei titoli migliori del franchise Sonic usciti negli ultimi anni, perfetto da giocare vista la recente uscita al cinema di Sonic il Film, pellicola di enorme successo che sta facendo parlare molto di sé.



Vediamo dunque il riepilogo generale dei Games with Gold di marzo 2020 con il calendario delle uscite:

Batman: The Enemy Within - The Complete Season - Xbox One, 1-31 marzo 2020

Shantae: Half-Genie Hero - Xbox One, 16 marzo - 15 aprile 2020

Castlevania: Lords of Shadow 2 - Xbox One e Xbox 360, 1-15 marzo 2020

Sonic Generations - Xbox One e Xbox 360, 16-31 marzo2020