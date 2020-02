Resident Evil 3, demo annunciata da Capcom

Capcom ha annunciato con un tweet la demo del remake di Resident Evil 3, senza però fornire alcun dettaglio in merito. Lo scarno messaggio recita infatti: "Era scritto nelle stelle... (qui c'è un gioco di parole con STARS intraducibile ndr) Sta per arrivare una demo di Resident Evil 3. A breve vi daremo altri dettagli."



Purtroppo è tutto qui, nel senso che ora sappiamo dell'esistenza della demo, ma non sappiamo niente di cosa conterrà e di quando sarà disponibile. Si spera inoltre che sia lanciata su tutte le piattaforme sulle quali arriverà Resident Evil 3, ossia PC, Xbox One e PS4. Comunque sia queste sono solo speculazioni e non ci resta che aspettare per saperne di più.



Se volete più informazioni sul gioco, vi consigliamo di leggere il fresco provato di Resident Evil 3 in cui Aligi Comandini ha scritto:

Siamo usciti dalla prova londinese di Resident Evil 3 con il giusto quantitativo di ottimismo e tremarella, più che mai convinti della validità del titolo in arrivo. Già dalle poche ore provate, è evidente come Capcom abbia ormai ritrovato completamente la quadra in fatto di game design, e capito pienamente cosa i fan degli originali desiderano da un remake. I dubbi sono pochissimi, e riteniamo davvero difficile un'eventuale delusione. Il remake che sta per arrivare forse ha addirittura più potenziale di quello del secondo capitolo, e non credevamo davvero di poterlo dire.



Essendo il provato basato su di una versione demo, è probabile che sia la stessa che sarà rilasciata da Capcom, anche se non ne abbiamo la certezza.





It was written in the STARS...

A Resident Evil 3 Demo is on the way. We'll have more details in the near future! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH — Resident Evil (@RE_Games) February 25, 2020