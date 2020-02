Pokémon GO, un Community Day Ombra a marzo 2020? Prima immagine

Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno appena pubblicato un'immagine misteriosa sui propri account social, principalmente su Twitter. Si tratta senza dubbio di un riferimento a Pokémon GO, e al prossimo Community Day di marzo 2020... ma l'immagine è anche decisamente tetra.

Salvo imprevisti, arriverà presto l'annuncio del primo Pokémon GO Community Day Ombra, rivisitazione (o forse stravolgimento) dei Community Day standard cui gli sviluppatori di Niantic Labs ci hanno abituati negli ultimi tre anni. Non conosciamo data, dettagli e neppure il protagonista, quindi restiamo in attesa di maggiori dettagli.

Alcune riflessioni sono però d'obbligo. L'ultimo Pokémon GO Community Day di febbraio 2020 ha avuto come protagonista Rhyhorn: il prossimo avrebbe avuto (ma a questo punto non avrà) come protagonista il primo starter di quinta generazione. Forse è un po' troppo presto, considerando che Unima è arrivata nell'app mobile solo lo scorso autunno 2019: i Community Day Ombra aiuteranno ad ingannare l'attesa? E in questo caso, si ricomincerà con le versioni oscure dei Pokémon già visti negli ultimi 30 Pokémon GO Community Day standard? Eccovi la prima immagine, intanto.