Dragon Ball FighterZ, Super Baby 2 si presenta in un video gameplay

Dragon Ball FighterZ espande ancora il suo cast con l'arrivo di Super Baby 2, che si è presentato in queste ore con un nuovo video gameplay da parte di Bandai Namco, in grado di mostrare alcune sequenze di introduzione e gameplay dedicate al nuovo personaggio.

Come avevamo riportato in precedenza, mentre Dragon Ball FighterZ continua a collezionare ottime vendite, Arc System Work e Bandai Namco continuano giustamente a supportarlo con nuovi contenuti e nella fattispecie assistiamo al prossimo arrivo di Super Baby 2 e Gogeta SS4 come nuove aggiunte al roster di combattenti.

Dopo aver visto arrivare il Maestro Muten e la patch 1.25, prepariamoci dunque all'arrivo di Super Baby 2 fissato per il 15 gennaio 2021, cominciando già a prendere confidenza con le sue tecniche di combattimento studiando il trailer di gameplay pubblicato oggi.

Come i fan già sapranno, Baby è uno degli antagonisti più forti dei vari eroi nella serie Dragon Ball GT, e assume la forma di Super Baby 2 entrando nel corpo di Vegeta e dunque controllandone le abilità di combattimento e la potenza. In particolare, Super Baby 2 è il nome dato alla creatura una volta raggiunto il secondo stadio di potenza, e come presumibile si tratta di un combattente davvero molto potente, che risulterà di conseguenza una scelta interessante anche all'interno di Dragon Ball FighterZ.

Il lancio del DLC con Super Baby 2 è previsto per il 15 gennaio 2021.