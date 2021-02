Ghosts ‘n Goblins Resurrection: svelato il segreto delle mutande di Arthur

Dopo trentacinque anni dall'arrivo in sala giochi, Tokuro Fujiwara ha confermato il segreto delle mutande di Arthur, in un'intervista rilasciata a Polygon per il lancio di Ghosts 'n Goblins Resurrection.

Arthur è il protagonista assoluto della serie Ghosts 'n Goblins sin dal primo episodio. Quando viene privato della sua armatura, il nostro sfoggia delle fascinose mutande a pois (più che altro dei boxer, ma mutande è più poetico). Almeno questo è ciò che abbiamo creduto fino a quando Fujiwara non ha svelato che in realtà quei pallini rossi sono delle fragole.

Fujiwara: "C'è un dettaglio fondamentale che voglio condividere e che le persone potrebbero non conoscere: il motivo sulle sue mutande è fatto di fragole."

Come se la rivelazione shock non bastasse, Fujiwara ha voluto anche spiegare chi le ha date al cavaliere: "Quelle mutande non sono semplicemente un capo d'abbigliamento che Arthur ama indossare, ma sono un regalo della principessa pensato come un amuleto per proteggerlo in battaglia. Posso dire con certezza che la principessa era particolarmente fiera del motivo a fragole."

In realtà nelle più recenti apparizioni di Arthur, come ad esempio in Marvel vs. Capcom 3, il dettaglio delle fragole era facilmente cogliibile, ma è sempre bello avere queste conferme dalla viva voce di un autore.

Ora che l'ignoranza è stata dissipata da questo mondo, andiamo tutti a comprare dei boxer con delle fragole stampate sopra, ma non prima di aver ricordato che Ghosts 'n Goblins Resurrection uscirà il 25 febbraio 2021, in esclusiva su Nintendo Switch.