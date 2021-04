Battlefield 6: ambientazione, teaser, battle royale gratis e altro nel nuovo leak

Battlefield 6 è stato vittima di un possibile leak che rivelerebbe l'ambientazione del gioco, l'imminente arrivo di un teaser, la presenza di un modulo battle royale gratis e altro ancora.

Le informazioni in questione, da prendere con le pinze come al solito, sono state analizzate anche dal noto leaker Tom Henderson, che ha confermato come un trailer di Battlefield 6 sia in arrivo da qui a due settimane, dopo il post con i primi dettagli ufficiali da DICE.

La fonte sostiene che Battlefield VI sarà ambientato in Eurasia nel 2030, e Henderson non ha smentito tale affermazione. Si parla inoltre di tredici mappe disponibili al lancio e di una modalità Conquista aperta a ben 128 giocatori.

Nel gioco vedremo il ritorno delle classi Assault, Engineer, Support e Recon, e secondo Henderson sarà possibile creare il proprio personaggio per poi scegliere liberamente la fazione per cui combattere fra USA e Russia.

Anche la questione del modulo battle royale gratuito è stata confermata dal noto leaker, che sostiene come lanciare un pacchetto del genere sia ormai una prassi per qualsiasi grosso franchise appartenente al genere sparatutto con una forte componente competitiva.