Ratchet & Clank: Rift Apart, l'anteprima: chi è Rivet e i dettagli del gameplay trailer

La signorina sembra avere diversi assi nella sua manica meccanica: partendo da ciò che è stato mostrato nel trailer in attesa di poter giocare l'esclusiva PlayStation 5 targata Insomniac Games (che, lo ricordiamo, uscirà l'11 giugno 2021), proviamo a fare il punto su Ratchet & Clank: Rift Apart sfruttando proprio la presenza di Rivet come focus d'analisi

GADGET, VEICOLI E ARMI

È chiaro dal trailer che sì, Rivet è un personaggio giocabile dell'avventura e verrà assistita da Clank tanto quanto Ratchet. È infatti interessante notare come la presenza del robottino, agganciato come sempre a mo' di zainetto sulla schiena dei protagonisti, sia distribuita tra i due Lombax: in alcune scene lo vediamo sulle spalle di Rivet e in altre di Ratchet. L'assenza del compagno robotico però non sembra costituire un problema visto che a compensarla c'è un mix ben assortito di gadget, mezzi di trasporto e armi estremamente interessanti. Sui primi due è più facile fare delle previsioni, visto che sembrano funzionare come da copione rispetto ai capitoli passati di Ratchet & Clank: le fasi in hoverboard o Grindscarponi, ad esempio, erano momenti di gameplay dedicati a quel singolo elemento e solitamente costituivano la variazione più platform del gioco.

Più difficile sbilanciarsi sulle armi, essenzialmente per due motivi: il primo dipende proprio dalla natura delle armi stesse che in Ratchet & Clank sono sempre state legate all'uso che il giocatore ne fa: più usate una determinata arma più il suo potere cresce... in barba a tutte le noiosissime regole sull'usura degli oggetti! In passato però abbiamo visto armi nell'arsenale di Ratchet cambiare drasticamente da un livello all'altro, variando non solo in potenza e gittata di fuoco ma anche in cadenza o addirittura modalità. Inoltre, motivazione seconda, il trailer è un tripudio di effetti visivi che, per quanto bellissimi, rendono difficile capire il funzionamento delle armi, rispetto alla demo mostrata nel 2020. Aggiungiamo poi un terzo motivo, ricollegandoci all'inizio del paragrafo: Rivet.

Il nome della protagonista è traducibile in italiano in "rivetto", pezzo meccanico di un ingranaggio: certo, questo rimanda sicuramente al suo braccio meccanico ma ci sembra prematuro escludere un possibile sistema di power up delle armi parallelo al tradizionale, date le abilità tecniche che Rivet sembra avere. I quindici minuti di gameplay inedito che verranno mostrati allo State of Play di giovedì sera ci potrebbero chiarire un po' le idee. Sicuramente vogliamo saperne assolutamente di più di quella... chiamiamola "schivata fasica" che vediamo verso la fine del trailer: in quel momento si vede chiaramente Rivet eseguire un dodge, che crea una sorta di sfasamento della sua figura. Un effetto dei pasticci dimensionali causati dal Dr. Nefarious o parte di una nuova feature presente nel gioco?

In ultimo da menzionare le armature speciali che verranno regalate a tutti i giocatori che acquisteranno la digital deluxe del gioco, cinque in totale: Imperiale, Razziatore, Androide, Ribelle e Hacker. È lampante che ogni armatura avrà un potere speciale e quella che ci intriga di più è quella dell'Hacker: in Ratchet & Clank ci sono sempre stati piccoli mini giochi utili ad aprire porte, bypassare pannelli eccetera; la presenza di questa tuta potrebbe essere un modo molto criptico per suggerire il ritorno di questi giochi di abilità e mini-puzzle?