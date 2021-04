Ratchet & Clank Rift Apart, PS5: costumi esclusivi della Digital Deluxe svelati

Sony PlayStation e Insomniac Games hanno svelato un nuovo trailer di gameplay dedicato a Ratchet & Clank Rift Apart, nuova esclusiva PS5 in arrivo l'11 giugno 2021. Inoltre, hanno anche indicato quali sono i costumi esclusivi inclusi all'intero della Digital Deluxe Edition. Vediamo il prezzo e i dettagli di questa edizione speciale del gioco.

Prima di tutto, vi ricordiamo che la Digital Deluxe Edition di Ratchet & Clank Rift Apart costerà 89.99 euro e includerà, oltre al gioco completo, un art book digitale, una colonna sonora digitale, 20 unità di Raritanium, un pack di sticker per la modalità foto e le suddette cinque armature per Ratchet e Rivet, secondo personaggio giocabile. I cinque set sono:



Imperiale

Razziatore

Androide

Ribelle

Hacker

Ratchet & Clank Rift Apart

Il punto di forza di questi cinque set, che potete vedere nell'immagine qui sopra, è che sono divisi in pezzi e possono essere combinati tra loro. Ratchet & Clank Rift Apart ci permetterà quindi di personalizzare l'aspetto dei due personaggi, o perlomeno potrà farlo chi acquistare la Digital Deluxe Edition.

Vi ricordiamo che potete vedere il trailer di gameplay in italiano, che ci mostra i primi dettagli su Rivet. Per un video di gameplay più massiccio, dovremo attendere lo State of Play: ecco data e ora, ci sarà spazio per oltre 15 minuti di Ratchet & Clank Rift Apart.