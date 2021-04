Ratchet & Clank Rift Apart, PS5: trailer gameplay svela secondo personaggio giocabile

Sony PlayStation e Insomniac Games hanno rilasciato un nuovo trailer di gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart, l'esclusiva PS5 in arrivo a giugno 2021. In questo nuovo video abbiamo l'opportunità di scoprire il nome del personaggio femminile che era brevemente apparso al primo annuncio del gioco. Inoltre, scopriamo che si tratta di un personaggio giocabile con i propri poteri.

Nel filmato possiamo vedere una sequenza iniziale del gioco nel quale Nefarious attiva un'arma e crea molteplici dimensioni. Il suo scopo è raggiungere una dimensione nella quale lui vince sempre. Nel farlo, porta con sé Ratchet e Clank, che vengono però separati. Il robottino fa quindi la conoscenza di Rivet, una lombax, che sarà il secondo personaggio giocabile di Ratchet & Clank Rift Apart. Nel trailer vediamo Nefarious City, una nuova ambientazione, ma anche pianeti noti come Sargasso e Torren IV.

Rivet, secondo personaggio giocabile di Ratchet & Clank Rift Apart

Possiamo quindi vedere delle sezioni di gameplay dedicate a Rivet. Ad esempio, il personaggio corre sui muri e usa un rampino per dondolarsi. La lombax ha un braccio meccanico e utilizza una specie di martello per combattere: possiamo anche vedere che, come da tradizione, utilizzerà armi da fuoco. Il trailer ci rassicura anche sul fatto che ci saranno sezioni di gioco anche con Ratchet. Clank spiega anche che nelle avventure di Ratchet & Clank Rift Apart dovremo non solo salvare la dimensione nella quale ci troviamo, ma tutte le dimensioni, che rischiano di collassare una sopra l'altra.

Vi ricordiamo che il remake Ratchet & Clank su PS5 va a 60 fps, l'aggiornamento è disponibile.