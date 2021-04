State of Play PS5, data e ora: 15 minuti di Ratchet & Clank Rift Apart confermati

Sony PlayStation ha annunciato che è in arrivo un nuovo State of Play e ha indicato data e ora di inizio. L'evento avrà luogo tra soli tre giorni, precisamente il 29 aprile 2021 alle 23:00 (ora italiana). L'evento permetterà di vedere oltre 15 minuti di gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart.

Attualmente non sappiamo esattamente quanto durerà l'intero evento e se ci sarà spazio per altri giochi. Probabilmente la compagnia avrà altro da mostrare, ma crediamo che il piatto forte sia proprio il gioco di Insomniac Games. Dopotutto, Ratchet & Clank Rift Apart sarà disponibile a partire dall'11 giugno 2021, ovvero tra circa un mese e mezzo: è chiaramente il momento di mostrare qualcosa di approfondito del gioco e di dare il via alla campagna promozionale del videogame.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Non dobbiamo quindi fare altro se non sintonizzarci alle 23:00 del 29 aprile 2021 per seguire lo State of Play e vedere oltre 15 minuti di gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart. Nel frattempo, possiamo però goderci qualche primo scorcio di gioco nel trailer svelato poco fa: potete vederlo qui in italiano.