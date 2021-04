Breath of the Wild: l'ultimo cosplay di Zelda firmato Grusha è il più sensuale

L'E3 2021 ci permetterà finalmente di vedere The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, l'atteso gioco di Nintendo Switch? Per ora non lo sappiamo, ma di certo lo speriamo. I fan del primo capitolo sono ancora oggi molto legati alle avventure di Link e non vedono l'ora di scoprire qualcosa su questo nuovo gioco. Nel frattempo, perlomeno, abbiamo modo di ammirare il cosplay di Zelda realizzato da Grusha, che propone un terzo scatto della principessa. È di certo il più sensuale di tutti.

Grusha ha infatti proposto sulla propria pagina Instagram due coppie di scatti prima di quello che vi stiamo proponendo quest'oggi. Provenendo dallo stesso set, ambientazione e costume sono gli stessi, ma questa volta Grusha ha deciso di mettere da parte alcuni elementi più bucolici e classicheggianti, mettendo in mostra completamente il lato più sensuale di Zelda in questo cosplay. Grusha ci spiega anche che queste fotografie sono state fatte all'alba, per sfruttare l'intensità del sole che illumina la donna dalla sinistra. Il risultato è incredibile.

Come detto, Grusha ha proposto questo cosplay di Zelda da Breath of the Wild in un primo scatto, a dir poco celestiale, e un secondo scatto, che è pura meraviglia. In passato, inoltre, la cosplayer ha dimostrato di non avere paura di mostrarsi in versione Gerudo.

Cosa ne pensate di questo terzo scatto realizzato da Grusha? Il suo cosplay di Zelda da Breath of the Wild continua a convincervi, oppure in passato avete visto altri cosplay di qualità superiore?