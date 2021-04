Nier Automata: il cosplay di 2B firmato Shirogane è sensuale e lucente

Nier Replicant è sempre più vicino. Il vecchio-nuovo gioco di Square Enix ci permetterà di (ri)vivere le avventure "originali" della saga di Yoko Taro. Il vero successo è infatti arrivato con Nier Automata, il secondo capitolo: molti appassionati hanno infatti adorato le avventure di 2B e non vedono l'ora di lanciarsi ancora una volta nel mondo di Nier. Anche i/le cosplayer non hanno dimenticato Nier Automata e, infatti, Shirogane ci propone il suo nuovo cosplay di 2B. Il risultato è sensuale e lucente.

Come potete vedere dalle due immagini condivise su Instagram (non dimenticate di scorrere!), Shirogane ci propone una versione "alleggerita" del costume di 2B. Il cosplay è comunque fedele al design originale e non manca di proporre la spada, arma di partenza della guerriera e alcuni fiori, uno dei molti simboli del gioco.

Cosa ne pensate di questo nuovo cosplay di Shirogane? La cosplayer ha rappresentato al meglio 2B, oppure credete che il personaggio di Nier Automata avrebbe meritato un lavoro di qualità superiore?