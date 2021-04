AMD Radeon Software Adrenalin, le novità della release 21.4.1

AMD ha pubblicato la versione 21.4.1 del software Adrenalin , la suite che nel 2019 ha segnato un cambio di passo nel supporto per le GPU Radeon e che ha compiuto grandi passi in avanti dalla prima release del luglio 2019, includendo tecnologie orientate a migliorare le prestazioni, sofisticati filtri per migliorare l'immagine, funzionalità streaming, overclock rapido, profili utente, monitoraggio completo del sistema e un utile sistema di report dei bug, arrivato di recente, che rappresenta un passo in avanti importante per sistemare eventuali problemi. Il tutto, ma in questo caso AMD ci ha sempre dato soddisfazioni, accompagnato da ottimizzazioni dei driver che hanno portato miglioramenti prestazionali netti, arrivando fino al 23% nel caso di Wolfenstein: Youngblood .

Evoluzione a tutto tondo, o quasi

AMD ha lavorato anche sulla stabilità delle opzioni di tuning

Passando a AMD Link 4.0, i prerequisiti passano ai dispositivi con iOS 12 per i dispositivi Apple, Apple TV incluse, e Android 7.0 per i dispositivi Google, comprese le Android TV. Funziona però su tutte le Radeon da quelle GCN in poi e con un paio di click permette di lanciare giochi, vedere i video catturati e giocare direttamente in streaming su un gran numero di device. Con alcuni di questi è necessario fare i conti con la necessità, in molti casi, di utilizzare controller esterni, ma la cosa non riguarda ovviamente i laptop che ora sono pienamente supportati grazie a AMD Link for Windows. Il tutto reso ancora più interessante da una riduzione evidente della latenza del servizio. Permane ovviamente un leggero ritardo che può risultare antipatico nei titoli competitivi, ma provando altri giochi, come Cyberpunk, siamo riusciti a giocare in tranquillità.

Tornando al software si fanno notare miglioramenti generici alla stabilità, inclusi quelli legati a overclock e tuning generale delle prestazioni. I picchi di frequenza massimi sono gli stessi che abbiamo rilevato con la versione precedente, con un apice per la GPU di 2744 MHz nel caso della Radeon RX 6700 XT, ma l'esperienza è comunque migliorata grazie alla maggiore reattività dell'overlay e alla risoluzione di qualche anomalia. Oltre a questo AMD ha garantito maggiori possibilità di personalizzare l'installazione del software Adrenalin. Le opzioni adesso includono una versione minimale della suite, limitata ai menù e alle funzionalità essenziali e una versione completa con tutte le funzioni e gli extra. Ma c'è anche una modalità driver only per chi non ha intenzione di perdersi nelle opzioni.

Tra le novità le statistiche dei processori Ryzen integrate nelle metriche di Adrenalin

Infine AMD ha sfruttato l'upgrade per aggiungere all'arsenale delle Radeon 6000, installate su un sistema con Windows 10 e aggiornamento KB5000842, anche l'accelerazione hardware per la decodifica AV1, un nuovo codec ad alta efficienza che non è ancora diffuso capillarmente, ma si sta facendo strada grazie a una compressione del 30% superiore rispetto al VP9 e senza perdita di qualità. Meno dati consumati per lo streaming, quindi, per un codec del tutto royalty-free che va ad arricchire ulteriormente questa release senza dubbio interessante, seppur priva della funzionalità più attesa dai giocatori. Non c'è infatti ancora traccia della Super Resolution, l'attesa tecnologia di upscaling basata non sull'intelligenza artificiale, ma non sul machine learning, che promette un boost notevole, anche per le console di nuova generazione. Ma ci aspettiamo novità a riguardo nelle prossime settimane, visto l'avvicinarsi di appuntamenti importanti per la tecnologia come il CES.