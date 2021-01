Overwatch: il cosplay di Tracer firmato Shirogane-Sama è perfetto

Con l'inizio del 2021 moltissimo appassionati si stanno chiedendo quando sarà possibile scoprire qualcosa di più su Overwatch 2, l'attesissimo seguito dello sparatutto online di Blizzard. Lo sviluppatore sembra restio a svelarci dettagli a riguardo, quindi per ora possiamo consolarci con il primo capitolo. Inoltre, i fan del gioco potranno ammirare anche questo perfetto cosplay di Tracer firmato Shirogane-Sama.

Shirogane-Sama è una nota cosplayer che ha più volte ricreato i personaggi preferiti dai fan dei videogame. In questa sua nuova opera, Shirogane-Sama ha optato per la massima fedeltà e ha ricreato un perfetto cosplay di Tracer, come potete vedere dall'immagine Instagram in calce alla notizia.

Non possiamo vedere la totalità del costume, in particolar modo la parte frontale, ma la fedeltà è certamente incredibile. Tracer è uno dei personaggi chiave di Overwatch e uno di quelli che meglio lo rappresenta. Shirogane-Sama ha ricevuto oltre 41.500 Mi Piace su Instagram per questo cosplay: i fan del gioco, così come i fan della cosplayer, hanno chiaramente apprezzato quanto da lei realizzato.

Infine, vi ricordiamo che Shirogane-Sama ha proposto anche cosplay dedicati ad Asuka di Neon Genesis Evangelion, ma anche una versione originale di Tifa da Final Fantasy 7. Come non citare, inoltre la sua versione di 2B, splendida guerriera di Nier Automata. Nel caso invece siate fan di The Witcher 3, non perdetevi Ciri.