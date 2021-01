Ghost of Tsushima: update 1.19, le novità ufficiali da Sucker Punch

Ghost of Tsushima ha ottenuto il suo primo aggiornamento del 2021. Il gioco di Sucker Punch ha infatti reso disponibile l'update 1.19. Il peso di questa patch è di 312 MB circa e, come sempre, il download sarà avviato automaticamente dalla vostra console se avete il gioco installato. Vediamo però i dettagli di questo update secondo le dichiarazioni di Sucker Punch stessa.

Tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, Sucker Punch spiega che si tratta di un aggiornamento minore. L'update 1.19 di Ghost of Tsushima non serve infatti per introdurre nuovi contenuti ma per risolvere alcuni problemi che recentemente causavano dei crash all'interno delle missioni di sopravvivenza di Leggende, la modalità multigiocatore di Ghost of Tsushima.

A questo accorgimento, vengono sommate altre correzioni di bug, non meglio specificate. L'update 1.19 di Ghost of Tsushima era di certo atteso dai fan, visto che l'errore delle missioni Leggenda impediva a molti di giocare di giocare in tranquillità.

Attualmente non sappiamo quali siano i piani di Sucker Punch per il futuro di Ghost of Tsushima. Il gioco ha ottenuto un successo clamoroso e l'arrivo di un seguito sembra sempre più scontato. Sarà interessante capire se la modalità multigiocatore sia stata apprezzata dai fan quanto la campagna single player: il seguito punterà sin dal D1 su una modalità multiplayer? Oppure si tratta di un extra considerato secondario?

Di recente, alcune informazioni hanno spinto a pensare che Sucker Punch stia già lavorando al secondo capitolo.