Super Mario 3D World + Bowser's Fury: Bowser Jr potrà essere "disattivato"?

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è la nuova versione del platform Nintendo. Il gioco sarà disponibile a partire dal 12 febbraio 2021 e ci proporrà una nuova espansione indipendente descritta come "breve ma intensa". La particolarità di questa nuova avventura è che Mario sarà accompagnato da Bowser Jr, figlio dell'arcinemico dell'idraulico. Ora, però, scopriamo che Bowser Jr potrebbe essere "disattivabile", più o meno.

Questo improbabile alleato, infatti, ci darà una mano in diverse situazioni all'interno di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ma stando a quanto rivelato da Nintendo, potremo decidere di disattivare questi aiuti o, perlomeno, di ridurne l'intensità. Più precisamente, l'informazione arriva da una serie di traduzioni tramite Google Translate (quindi non affidabili al 100%) dei recenti screenshot condivisi da Nintendo tramite Twitter.

Come potete vedere in calce, nelle opzioni sono disponibili classiche funzionalità dedicate alla telecamera di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ma anche un quarta voce che indica l'aiuto di Bowser Jr. Le possibilità sono varie. È possibile che l'alleato non esegua più alcune azioni "secondarie", come ad esempio raccogliere oggetti per consegnarli a Mario, costringendoci quindi a raccoglierli manualmente. Oppure potrebbe diminuire dei suggerimenti verbali (aiuti come "vai in questa direzione", "di qua c'è un segreto" e simili).

Le possibilità sono molte e senza poter provare Super Mario 3D World + Bowser's Fury non potremo saperlo. Inserire opzioni di accessibilità per personalizzare le proprie sessioni di gioco è solo un bene, questo è certo.

