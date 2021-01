Spider-Man: Tom Holland era sicuro al 100% di ottenere il ruolo, ecco perché

Tom Holland è oramai un attore noto in tutto il mondo e i fan di Uncharted non vedono l'ora di vederlo nei panni di Nathan Drake. Il suo ruolo più noto è quello di Spider-Man, apparso per la prima volta in Captain America Civil War. Ora, scopriamo che Holland era sicuro al 100% di aver ottenuto il ruolo all'interno dell'universo Marvel.

Tom Holland, parlando con Variety, ha spiegato che i suoi agenti lo avevano istruito a dovere per il provino per Spider-Man. Gli era stato detto che Marvel vuole che i candidati ripropongano la scena in modo fedele al testo e non improvvisino. Al primo provino con Robert Downey Jr, però, l'attore di Iron Man ha cambiato la scena e Holland è andato contro quanto insegnatogli per seguire il collega. A suo dire, i due si sono intensi immediatamente.

Una volta concluso il provino, Holland ha immediatamente chiamato la madre e le ha detto di essere convinto di aver ottenuto la parte, prima ancora di sentire qualsiasi risposta da parte di Marvel. Pare quindi che se Holland avesse ascoltato gli agenti e non avesse improvvisato, sul grande schermo sarebbe apparso un altro volto per Spider-Man.

Se volete vedere una parte del provino di Holland e di alcune riprese con l'attore di Captain America, potete trovare in calce un video dedicato. Inoltre, se non vedete l'ora di vedere il terzo film dedicato a Spider-Man, sappiate che Tom Holland ha pubblicato la prima foto dal set: un importante messaggio. Vi ricordiamo infine che il film di Uncharted è stato rimandato ancora: ecco a quando.