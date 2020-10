The Witcher 3, Ciri torna nel cosplay di shirogane_sama: ecco un video

The Witcher 3, il pluripremiato e apprezzato titolo di CD Projekt, continua ad entusiasmare il mondo dei cosplay e dei cosplayer. Ecco dunque un nuovo costume anche oggi 22 ottobre 2020, dedicato a Ciri.



Ciri è una delle protagoniste di The Witcher 3: chiunque si ricorderà della sua presenza, considerando che per buona parte di The Witcher 3 Geralt di Rivia è alla sua ricerca. La cosplayer shirogane_sama le ha dedicato il suo ultimo lavoro, ed è davvero notevole.



Il costume, che trovate poco più avanti in un pratico video, ha infatti già ottenuto oltre 40.000 mi piace su Instagram. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un bel commento. E ricordate che sulle nostre pagine troverete anche altri cosplay a tema The Witcher 3, come quelli di Triss Merigold e di Yennefer.