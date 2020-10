Minecraft: account Microsoft obbligatorio anche per la Java Edition dal 2021

Minecraft richiederà agli utenti di utilizzare un account Microsoft obbligatorio anche per quanto riguarda la Java Edition a partire dal 2021, all'interno di un cambiamento generale che verrà implementato da Mojang nei prossimi mesi.

Nonostante l'acquisizione di Minecraft avvenuta anni fa, la Java Edition è rimasta sempre un'entità distinta dalla Bedrock Edition presente su Windows 10 e console, libera anche dalla necessità di rientrare nella piattaforma integrata attraverso l'account Microsoft richiesto per le altre versioni.

Mojang ha invece annunciato che a partire dal 2021 l'accesso attraverso account Microsoft diventerà obbligatorio anche per la Java Edition di Minecraft, insieme ad altri cambiamenti previsti per quest'ultima. Non dovrebbero essere modificate le caratteristiche fondamentali della versione originale del gioco, ma l'account a quanto pare sarà obbligatorio.

Tra le nuove aggiunte ci saranno la chat vocale, l'autenticazione a due fattori, la possibilità di invitare o bloccare utenti in multiplayer e anche un ampliamento dei controlli parentali, mentre dovrebbero rimanere invariate i principali elementi di distinzione della versione Java, ovvero la possibilità di utilizzare una grande quantità di mod e skin che possono essere create e condivise direttamente dagli utenti, e la possibilità di provare in anteprima le novità dei vari aggiornamenti attraverso gli Snapshot.

Purtroppo, sembra che il multiplayer cross-platform tra la versione Java e la Bedrock sia ancora impossibile anche con questi aggiornamenti previsti per i prossimi mesi. Nel frattempo, Mojang ha anche annunciato che il grosso Cave & Cliffs Update è finalmente in arrivo per tutte le versioni l'anno prossimo.