Google Stadia: tutti gli annunci bomba di ieri

Ieri è stato il secondo giorno di annunci bomba, per così dire, di Google Stadia. In attesa di sapere cosa ci attende nel terzo e ultimo giorno, cioè oggi, riepiloghiamo tutte le novità che sono state presentate. Tranquilli, non sono moltissime.

La più rilevante è sicuramente l'arrivo dello strategico Humankind sulla piattaforma. Per chi non lo conoscesse si tratta di uno strategico a turni in stile Civilization, già annunciato da tempo per PC.





La seconda novità è il port di Ark: Survival Evolved, survival molto noto disponibile da anni per PC, ma giocabile anche su altre piattaforme. Se lo avete perso nelle altre versioni, chissà che non sia la volta buona per riscoprirlo grazie a Google Stadia.





Infine è stata annunciata l'espansione Drastic Steps per l'esclusiva Orcs Must Die! 3. Per 9,99€ offrirà cinque nuovi scenari con nuovi trucchi e trappole. Comprenderà anche un nuovo Scenario di Guerra pienò di mostri. Sarà disponibile a partire dal 6 novembre 2020.





Prima di lasciarvi alle vostre profonde meditazioni su queste bombe, per modo dire, vi ricordiamo che Stadia è una piattaforma per il cloud gaming accessibile da praticamente qualsiasi PC e da molti apparecchi smart. Speriamo che gli annunci di oggi siano migliori.