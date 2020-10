PS Plus, nuovo bonus esclusivo in attesa dei giochi gratis di novembre

Gli abbonati a PS Plus ottengono un altro bonus per il mese di ottobre 2020 a sorpresa, in attesa di conoscere finalmente quali siano i giochi gratis di novembre 2020 all'interno del programma Sony.

I bonus PS Plus sono degli elementi aggiuntivi donati in esclusiva agli abbonati al servizio Sony, oltre ai giochi gratis mensili che sono l'offerta ovviamente più sostanziosa. A tale proposito, ricordiamo che i titoli di ottobre sono ancora disponibili. Si tratta di un'iniziativa che riguarda soprattutto elementi aggiuntivi in-game solitamente per titoli a base multiplayer, come vediamo in questo caso.

A ottobre, tra i bonus c'è stato già il Pacchetto Rifornimento Argento specifico per gli utenti PS Plus in World of Tanks, in questo caso si parla invece di Call of Duty: Warzone e di un'aggiunta che potrà essere reclamata in esclusiva dagli utenti Plus.

Si tratta del Combat Pack Stagione 6 di Call of Duty: Warzone, un pacchetto che consente una speciale personalizzazione agli utenti PS4 dotati di PS Plus, all'interno della Season 6 del celebre gioco stile battle royale.

Una skin operatore, un blueprint per un'arma e altri accessori sono contenuti in questo pacchetto speciale, scaricabile gratuitamente dagli abbonati all'interno della sezione Franchise dello store del gioco, nella sezione con i contenuti misti.

Ecco i contenuti del Combat Pack di Call of Duty: Warzone in questione: