Detroit: Become Human: disponibile la Collector's Edition per PC

Quantic Dream ha annunciato la disponibilità della Collectors' Edition di Detroit: Become Human per PC, presentata a maggio e stampata in solo 2.500 copie. Si tratta del solito pacco speciale pieno di oggetti da collezione esclusivi, che faranno la gioia dei fan sfegatati dell'opera di Cage e soci.

Certo, il prezzo non è proprio abbordabilissimo, dato che si parla di 349,98 euro. Ma cosa non si spendere per il proprio gioco preferito? Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

La Collectors' Edition contiene un documento di riconoscimento olografico della Cyberlife, con un game code per Steam sul retro, un set di tre spille rappresentanti gli iconici simboli del gioco e un'esclusiva statua dell'androide protagonista, "Kara".

La statua è alta ben 27cm e poggia su una base illuminata da una luce LED circolare e dotata di arti snodabili. La scatola a base triangolare che la contiene (420 x 365 x 375 mm) riporta alla scena della creazione dell'androide nei laboratori di CyberLife.

L'esclusiva Collectors' Edition di Detroit: Become Human™ per PC è disponibile da oggi, 22 ottobre, sullo store ufficiale https://shop.quanticdream.com/ e in alcuni selezionati negozi.

AMAZON

GAMESTOP

Acclamato dalla critica e diventato un vero best seller con oltre 5 milioni di copie vendute nel mondo, Detroit: Become Human mette nelle mani dei giocatori destino degli androidi e dell'umanità intera. In un prossimo futuro, quando l'intelligenza delle macchine ha superato quella degli esseri umani, ogni scelta di gioco influisce sull'evoluzione dell'intero arco narrativo, grazie a una delle più elaborate storie interattive mai realizzate.