Genshin Impact: quali sono i personaggi più forti? La Tier List al 22 ottobre 2020

Genshin Impact è il gioco del momento, e la sua base d'utenza cresce di giorno in giorno. Normalissime, dunque, le domande più recenti che arrivano a tema: per esempio, quali sono i personaggi più forti? Possiamo rispondervi proponendo una Tier List.



La Tier List di Genshin Impact, come qualsivoglia Tier List che si rispetti, serve ovviamente ad illustrare i personaggi migliori del gioco, i più forti in assoluto, dividendoli per "ranghi". Ovviamente questo non è il luogo per analizzare nel dettaglio ogni singolo personaggio, ma un'idea generale basterà e avanzerà per il momento; magari mentre darete un'occhiata al cosplay di Diluc.



Iniziamo con i personaggi di rango S, cioè quelli che chiunque vorrebbe nel proprio party di Genshin Impact. Tutti vanno ottenuti con i Wish ovviamente, cioè spendendo primogems o denaro reale (o entrambe le cose):

Diluc (DPS)

Fischl (Supporto)

Qiqi (Curatore)

Venti (Supporto)