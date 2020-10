Genshin Impact: streamer Twitch spende 5.000 dollari nel gioco, poi si pente

Lo streamer Twitch Lacari ha speso più di 5.000 dollari nelle microtransazioni di Genshin Impact, sostanzialmente basate sul caso, ma se n'è pentito amaramente. Il modello è quello dei gacha o casse premio che dir si voglia, per cui le probabilità di ottenere il personaggio desiderato sono sempre molto basse e portano a spendere soldi per avere più chance di farcela.

Lacari aveva già in passato mostrato di subire questo modello, ossia aveva speso 2.000 dollari per ottenere Kequing, ma i soldi bruciati sono nel frattempo aumentati di molto, tanto da portare lo streamer a sfogarsi: "I soldi che ho speso sono un mio errore che mi accompagnerà per il resto della vita. Ricorderò per sempre di aver speso 5.000 dollari in questo gioco del cazzo."

Lacari considera quindi quanto buttato in Genshin Impact una vergogna che lo accompagnerà per il resto della sua esistenza. "Mi porterò dietro questa merda e non spenderò più un dollaro su giochi del genere. Ho chiuso."

Da notare che Lacari non ha smesso di giocare a Genshin Impact, ma solo di usare la sua monetizzazione predatoria, che ha già fruttato decine di milioni di euro allo sviluppatore cinese miHoYo.